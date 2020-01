LeBron James: “Mijn hart is gebroken”

LeBron James heeft in een emotioneel bericht op Instagram voor het eerst gereageerd op de plotselinge dood van zijn vriend Kobe Bryant. De NBA-vedette schrijft dat hij kapot is van verdriet. “Ik ben hier niet klaar voor maar daar gaan we”, opent James. “Ik zit hier na te denken over wat ik moet schrijven maar elke keer barst ik in tranen uit als ik denk aan jou, je dochter Gigi en de vriendschapsband die we hadden. Ik hoorde letterlijk je stem nog vlak voor we zondag uit Philadelphia vertrokken richting LA. In geen miljoen jaar had ik kunnen denken dat het onze laatste conversatie zou zijn.”

LeBron James verloor zaterdagavond met de Lakers in Philadelphia maar wipte dankzij de 29 punten die hij maakte wel over Bryant naar de derde plaats in de ranglijst van topscorers aller tijden in de NBA. Bryant wenste hem daarvoor op Twitter proficiat. “Ga zo door ‘King James’. Veel respect ‘broer'”, klonk het. Enkele uren later verongelukte de 41-jarige Bryant toen de helikopter waarin hij samen met zijn dertienjarige dochter Gianna en nog zeven anderen zat, neerstortte in de heuvels rond het Californische Calabasas.

“Mijn hart is gebroken en ik ben er kapot van mijn broer!”, gaat James verder. “Ik hou van jou. Mijn hart is bij Vanessa en de kinderen. Ik beloof dat ik je erfenis blijf verderzetten. Jij betekent zoveel voor ons, vooral voor LakerNation. Geef mij vanuit de hemel de kracht om verder te gaan en waak over mij. Er is nog zoveel dat ik jou wil zeggen maar dat lukt nu gewoon niet. Tot we elkaar opnieuw zien mijn broer!!”

Bron: Belga