Hoofd Wereldgezondheidsorganisatie looft Chinese aanpak

Als hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft Tedros Adhanom Ghebreyesus vandaag de Chinese aanpak van de epidemie met het nieuwe coronavirus lof toegezwaaid. “We waarderen hoe ernstig China de uitbraak neemt, in het bijzonder de inzet van de hoogste leiding”, zei de directeur-generaal van de WHO vandaag in Peking. Hij voegde eraan toe dat zijn organisatie nauw met Chinese specialisten samenwerkt om een beter begrip van het virus te krijgen en verdere uitbreiding in te dammen.

De WHO-topman was zondagavond naar Peking afgereisd en vliegt morgen naar zijn hoofdkwartier in Genève terug. Hij heeft onder meer gepraat met president en partijleider Xi Jinping, alsmede de ministers van Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid. Er is overeengekomen dat de WHO zo snel mogelijk specialisten naar China stuurt om de Chinese experten te ondersteunen.

bron: Belga