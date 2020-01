Hasseltse politie mag body-, dash- en dronecams gebruiken

De Hasseltse gemeenteraad heeft dinsdagavond het gebruik van body-, dash- en dronecams door de politiezone Limburg Regio Hoofdstad goedgekeurd. Met de mobiele camera’s willen het stadsbestuur en de politie de veiligheid van agenten en burgers verhogen. De Hasseltse politie mag voortaan gebruikmaken van camera’s op het lichaam van de agenten, in de politievoertuigen en onder drones. Elke gemeenteraad van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad moet toestemming geven om die technieken te mogen gebruiken.

Bij bodycams moeten agenten bij een-op-eencontacten met burgers aangeven dat ze aan het filmen zijn. Zo kunnen de beelden later gebruikt worden als bewijsmateriaal, zowel door de politie als door de burger, om welles-nietesspelletjes te vermijden. Dashcams kunnen gebruikt worden in verkeerssituaties – zoals achtervolgingen, verkeersovertredingen of verdachte voertuigen – maar de Hasseltse politie wacht momenteel nog op dergelijke mobiele camera’s.

Drones kunnen dan weer ingezet worden bij onder meer ordehandhaving op grote evenementen, zoals dat al op het Pukkelpop-festival gebeurde. Daarnaast moeten drones bij verkeersongevallen de nodige vaststellingen kunnen doen. De stad Hasselt gaat daarvoor een proefproject opstarten. De drones zullen de kleuren van de politie krijgen.

bron: Belga