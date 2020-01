Amper personeel aan de slag in Leuven Centraal

In de gevangenissen gaat de staking vandaag voort. Vanochtend is de impact het grootst in Leuven Centraal, waar slechts 2,94 procent van de normale bezetting wordt gehaald. Ook in Gent (23,33), Hasselt (18,99) en Vorst (20,51) is er minder dan 25 procent van het geüniformeerd personeel aanwezig, meldt het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. In de volgende gevangenissen is de opkomst lager dan 50 procent: Antwerpen (36,84), Brugge (47,19), Dendermonde (37,50), Leuven Hulp (42,11), Merksplas (26,98), Oudenaarde (33,33), Ruiselede (42,86), Sint-Gillis (32,05), Berkendael (28,57), Tongeren (40), Turnhout (38,46) en Wortel (44,83).

Gisteren werden de vakbonden ontvangen door minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en morgenochtend staat een nieuw overleg gepland.

bron: Belga