Aanklacht tegen Netanyahu ingediend bij rechtbank

De aanklacht voor corruptie tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is vandaag ingediend bij de rechtbank, enkele uren nadat hij zijn verzoek om immuniteit introk. Dat heeft het ministerie van Justitie meegedeeld. Nu de aanklacht ingediend is bij de arrondissementsrechtbank van Jeruzalem, zal Netanyahu waarschijnlijk binnenkort terechtstaan voor de beschuldigingen van fraude, misbruik van vertrouwen en omkoperij. Onduidelijk is wel of het proces nog voor de verkiezingen van 2 maart zal starten.

Netanyahu trok vandaag zijn verzoek om politieke immuniteit aan de Knesset in, enkele uren voor het parlement zich over de kwestie zou buigen. Het was onwaarschijnlijk dat zijn verzoek goedgekeurd zou worden. Hij wordt verdacht van corruptie in drie zaken, maar houdt vol onschuldig te zijn. Ondanks de aanklacht is hij niet verplicht om ontslag te nemen als eerste minister.

bron: Belga