Zo lang duurt de gemiddelde relatie van een millennial

Er is al heel wat inkt gevloeid met betrekking tot millennials. Die term duidt op zij die geboren werden tussen 1981 en 1996. Het is de generatie die de opgang van het internet meemaakte en die – voor het eerst ooit – armer is dan hun ouders. En ook wat betreft relaties pakken millennials het anders aan.

Waar oudere generaties vaak samen bleven met hun partner omdat dat nu eenmaal makkelijker was, kiezen millennials resoluut voor een andere aanpak. Een relatie moet een meerwaarde bieden en anders is het niet de moeite waard om samen te blijven. Dat vertaalt zich ook in de gemiddelde duur van een relatie.

Persoonlijke ontwikkeling

Uit een onderzoek van Insee blijkt namelijk dat de gemiddelde millennial 4,2 jaar samen blijft met zijn of haar partner. Niet zo lang, maar daar is een goede reden voor. Dankzij dating apps is het aantal mogelijke metgezellen haast eindeloos en bovendien hechten we steeds meer waarde aan persoonlijke ontwikkeling. Uit een ander onderzoek, uitgevoerd door Tinder en Morar HPI, zou 72% van de millennials er bewust voor kiezen om bepaalde periodes vrijgezel te blijven. Op die manier willen ze ervoor zorgen dat ze onafhankelijk blijven en velen zijn ervan overtuigd dat ze als single ook meer openstaan voor nieuwe ervaringen, essentieel voor hun persoonlijke groei. Je weet voortaan wat antwoorden als je vrienden je voor de zoveelste keer vragen waarom je nog steeds geen lief hebt.