WhatsApp stopt met werken op miljoenen smartphones

De populaire berichtenapp WhatsApp stopt op 1 februari met werken op miljoenen smartphones. Als jouw smartphone draait op iOS 6, Android 2.3.7 of oudere versies, ben je ook de pineut.

Wie een iPhones of Android-toestel heeft die voor 2013 en 2014 zijn uitgebracht, loopt het grootste risico om afgesloten te worden op WhatsApp. Op deze toestellen is het vanaf 1 februari niet meer mogelijk om een WhatsApp-profiel aan te maken of te verifiëren. Ook andere functionaliteiten zullen na deze datum één voor één uitvallen, waarschuwt moederbedrijf Facebook.

Moeilijk

De beslissing om deze oudere besturingssystemen niet meer te ondersteunen was niet gemakkelijk, benadrukt het bedrijf in een persbericht. “Maar we kunnen geen nieuwe functies inbouwen in WhatsApp als we oude toestellen moeten blijven ondersteunen. We willen dat een zo groot mogelijke groep van gebruikers kan profiteren van ons werk”, klinkt het nog.

Het is niet de eerste keer dat WhatsApp de ondersteuning van oudere toestellen stopzet. Na 31 december 2019 was de Windows Phone-versie van de populaire app niet meer verkrijgbaar. En in 2017 was het op WhatsApp over en out voor de Nokia Symbian S60 en de BlackBerry OS.

Check je versie

Als je een iPhone hebt, tik je op het Instellingen-icoon, vervolgens op ‘Algemeen’ en daarna op ‘Info’ om de softwareversie van je apparaat te vinden.

Bij de meeste Android-toestellen is het versienummer te vinden onder ‘Instellingen’, daarna ‘Over de telefoon’ of ‘Toestel-info’. Opgelet: bij sommige merken staan deze gegevens op een andere plaats.