Vegan en zin in vlees? Zo kom je ervan af

Er zijn tegenwoordig heel wat redenen om over te stappen op een plantaardig dieet. Sommigen doen het voor het klimaat, anderen voor het dierenwelzijn en nog anderen vinden vlees gewoon niet lekker. Tenzij je tot die laatste categorie behoort, kan je ook als vegan weleens trek hebben in bacon of een lekkere biefstuk. Om die goesting het hoofd te bieden, is er nu de bacon patch.

Nicotinepleisters zijn al ettelijke jaren een begrip. Wil je stoppen met roken, dan zorgt dit hulpmiddeltje ervoor dat je behoefte aan nicotine vervuld wordt. Maar wat nu als zo’n patches ook bestonden om te stoppen met andere ‘verslavingen’ zoals vlees?

Veganuary

Het is de Britse wetenschapper Charles Spence, verbonden aan de universiteit van Oxford, die op het idee voor een bacon patch kwam. De uitvinding is bedoeld voor vegans die toch nog af en toe zin hebben in een stuk vlees. Van zodra de drager de pleister activeert, verspreidt die de geur van bacon zodat het lijkt alsof je wel degelijk vlees gegeten hebt. Niet iedereen is te spreken over de uitvinding, maar het bedrijf Strong Roots, gespecialiseerd in plantaardige voeding, besloot alvast om de pleister te commercialiseren. De patch werd op de Britse markt gebracht ter gelegenheid van Veganuary en ‘goedgekeurd’ door Love Island-kandidaat Tommy Fury.