Nieuw receptenplatform helpt Vlaming gezond en lekker eten

Bijna één op de twee Vlamingen zou het makkelijker vinden om gezond te eten als hij daarbij ondersteuning kreeg. Het nieuwe receptenplatform Zeker Gezond werd daarvoor opgericht. «In de wildgroei aan voedingshypes, gezondheidsclaims, kookboeken en receptenwebsites, onderscheiden zekergezond.be en de bijhorende app zich met gegarandeerd gezonde, eenvoudige en lekkere recepten», legt voedingsexperte Loes Neven uit.

Omgekeerde voedingsdriehoek

De nood aan gezonde recepten was volgens Neven hoog. In 2017 lanceerde het Vlaams Instituut Gezond Leven de omgekeerde voedingsdriehoek. «Die voedingsdriehoek vertelt je wat je best eet, maar al snel bleek de Vlaming ook nood te hebben aan advies over hoe je dat kan doen. Veel mensen vroegen of we hen ook gezonde recepten konden aanbieden, want die waren er in 2017 nog niet. Vandaag wel, dankzij zekergezond.be», benadrukt Neven.

De recepten zijn volgens Neven met zorg geselecteerd en de voedingsexperts van Gezond Leven hebben die ze nauwkeurig afgetoetst aan een set gezondheidscriteria, gebaseerd op de voedingsdriehoek. Degene die voldeden, werden opgenomen in het platform.

App

Een grote troef van zekergezond.be en de bijhorende app is volgens Neven de diversiteit aan recepten. «Van Vlaamse kost tot iets meer exotisch of vegetarisch: iedereen zal er zijn gading vinden. Bovendien ondersteunt het platform mensen bij de planning en aankoop van voeding.»