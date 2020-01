Justin Bieber dropt nieuwe album op bijzondere dag

Goed nieuws voor alle Beliebers op onze planeet en omstreken. Justin Bieber heeft in de show van Ellen DeGeneres aangekondigd dat zijn nieuwe plaat Changes op 14 februari aanstaande verschijnt, op Valentijnsdag dus.

The Biebs kondigde het eind 2019 al groots aan: hij zou een keiharde muzikale comeback maken. Een nieuwe single, een nieuwe docu en een nieuw album. Die eerste twee beloftes heeft hij al waargemaakt. Begin dit jaar verscheen ‘Yummy’ en sinds vandaag is zijn docu op YouTube te zien. Over twee weken volgt zijn gloednieuwe album.

“Ik zou niet meer moeten leven”

De zanger is de afgelopen weken druk bezig bezig geweest met promotie. Zo was er onlangs een luistersessie van het nieuwe album, waarbij Justin in bijzijn van honderden aanwezig in tranen uitbarstte. Hij sprak openlijk over de depressies waarmee hij kampte toen hij volwassen werd. “Ik zou eigenlijk niet eens meer moeten leven,” zei Bieber.