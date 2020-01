Herkenbaar: Deze klussen stellen we maar al te vaak uit tijdens het bouwen of renoveren

Wie al eens een nieuwe of bestaande woning of appartement gekocht heeft, zal het wel weten; er is na aankoop nog veel werk aan de winkel. Vol goeie moed gaat het de eerste weken en maanden vlotjes vooruit, maar nadien blijven er nog een hoop werkjes liggen ‘voor later’. Dat kan uit noodzaak (bijvoorbeeld wegens tijdgebrek of een nijpend tekort aan financiële middelen), maar ook kan de nodige fut om nog te blijven doorwerken plots wegsmelten als sneeuw voor de zon.

Toch loont het de moeite om de resterende klusjes tijdig af te werken. Zo kan je ten volle genieten van je woning en wordt je pas gekocht huis na een laatste inspanning ook een échte thuis. Kans bestaat dan wel, zeker in geval van geldgebrek, dat je zélf de handen extra uit de mouwen moet steken. Maar welke klusjes blijven nu vaak liggen? En hoe ga je aan de slag?

Die ene muur verven

Dé uitsteller bij velen is en blijft verven of afwerkend schilderen. Dat laatste likje op die ene muur in de berging? Dat kan volgende week nog wel. Maar weken worden maanden en voor je het weet verstrijken er jaren waarin die muur nog altijd even kaal blijft. Toch is dé sleutel om de laatste schilderwerken tijdig uit te voeren, vrij eenvoudig: zorg dat de nodige verf in huis is. Plan een vaste dag in en laat niets of niemand je in de weg staan. Je zal zien dat je blij bent wanneer ook die laatste lik verf tegen de muur plakt.

Plinten plaatsen

Nog zo’n ‘afwerk’-werkje dat vaak blijft liggen, is alle noodzakelijke muren voorzien van plinten. In de vaakst gebruikte ruimtes (denk aan woon- en slaapkamer) wordt dit doorgaans relatief snel in orde gebracht. Maar zeker bij een tekort aan plinten kan het wederom jaren duren alvorens het laatste latje hout tegen de muur hangt. En toegegeven, ‘t is niet meteen het leukste wat je op een zondagnamiddag kan doen. Maar ook hier weer is het nodige materiaal al in huis halen (bijvoorbeeld een oerdegelijke afkortzaag) cruciaal. Als dat echter niet volstaat, wordt het misschien tijd om nog eens een goeie vriend of handige nonkel op te bellen en er meteen (best achteraf) een gezellige barbecue aan te koppelen. Lekker muziekje op en gaan met die banaan!

Dak (verder) isoleren

Je zou het tegenwoordig amper nog kunnen geloven, maar er zijn nog steeds mensen die moeite hebben om de isolatie van een dak grondig en tot in de puntjes in orde te brengen. Vaak speelt hier geldgebrek een rol. Maar – en dat weet intussen iedereen wel – toch levert de goeie isolatie van een dak juist geld op. En hoe sneller je ermee begint, hoe sneller een goed geïsoleerd dak terugverdiend is vanwege de besparing op de energiefactuur. Als dat niet genoeg motivatie is om er zo spoedig mogelijk aan te beginnen, weten we het ook niet meer…

Algemeen nog een handige tip: breng alle toekomstige werken in kaart. Maak een grondige lijst waarop je gemakkelijk kan doorstrepen wat klaar is én maak daarnaast ook nog een materiaallijst. Sommige materialen of werktuigen kan je voor meerdere klusjes inschakelen, dus het is ook handig om je ‘werklijst’ te sorteren per ‘groot werktuig’. Zo kan je bij afwerking van één type klus het gebruikte materiaal al netjes opbergen of teruggeven aan je vriend én kan je je werkruimte klaarmaken voor de volgende klus. Succes ermee!