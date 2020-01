David Schwimmer: ‘Blij dat ik Ross mocht spelen in Friends’

Weinig acteurs worden zo vereenzelvigd met hun rol als David Schwimmer. Hoewel hij nu 53 jaar is, herkennen fans hem nog altijd op straat als Ross Geller uit ‘Friends’. Toch houdt hij daar geen slecht gevoel aan over. “Hoe ouder je bent, hoe meer je je realiseert hoe goed je het vroeger had”, mijmert hij.

In een lang interview kijkt hij terug op zijn carrière als acteur. Hij houdt een dubbel gevoel over aan zijn succes als Ross in ‘Friends’. “Er was een periode dat ik heel gefrustreerd was dat men mij vastpinde op één rol. Toen ik 27 jaar was, had ik enkel ervaring als theateracteur. En toen kwam ‘Friends’. Al het werk dat ik eerder had gedaan, werd meteen vergeten. Het was alsof ik geboren was om Ross te spelen. Dat irriteerde mij toen enorm.”

Buitenkans

Maar met de jaren komt ook de wijsheid, benadrukt Schwimmer in de Britse krant The Guardian. “Hoe ouder ik word, hoe meer mijn perspectief op de dingen verandert. Ik realiseer me nu dat ik heel veel geluk heb gehad met mijn rol als Ross. Ik was tien jaar deel van een groep geweldige acteurs, schrijvers en regisseurs. Ik heb me op professioneel en creatief gebied heel goed kunnen ontwikkelen.”

Geen reboot

Toch ziet hij een ‘revival’ van de serie niet meer zitten. “Ik denk niet dat het mogelijk is om de personages nieuw leven in te blazen, zeker niet nu mijn Friends-collega’s elk hun eigen leven leiden. Volgens mij denken we er allemaal hetzelfde over: Waarom een mooi einde van de serie herschrijven? Voor het geld moeten we het niet doen”, klinkt het.

Nieuwe rollen

Tegenwoordig is Schwimmer vooral actief als regisseur, bijvoorbeeld voor de televisieserie ‘Intelligence’, die nu te zien is op de Britse zender Sky TV. Zijn grootste succes buiten ‘Friends’ was in 2016 met zijn rol als advocaat Rob Kardashian in ‘The People v OJ Simpson’. Dankzij deze rol werd hij genomineerd voor een Emmy Award.