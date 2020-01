Volgens wetenschappers moeten dutjes op het werk kunnen

Het is je vast weleens overkomen dat je ogen zijn dichtgevallen op je werk. Wat als het algemeen geaccepteerd was om dan even een dutje te doen, zodat je vervolgens weer fris aan de slag kan? Volgens Amerikaans professor Lawrence Epstein, ook werkzaam bij een Amerikaanse academie voor slaapmedicijnen, zou een kort slaapje geen taboe mogen zijn.

De Amerikaanse overheid heeft dutjes op de werkvloer in de ban gedaan. «Het is verboden om te slapen in overheidsgebouwen, tenzij zo’n activiteit is goedgekeurd door een ambtenaar.» Het is zeker niet de eerste keer dat men zich in Amerika expliciet uitspreekt over dutjes op de werkvloer, maar van een echt verbod was het tot nu toe nog niet gekomen.

Toch vragen ze zich in Engeland af of een powernap op de werkvloer niet gewoon geaccepteerd zou moeten worden, schrijft de BBC. Sterker nog: of dutjes niet gewoon aangemoedigd moeten worden. Na een deugddoend slaapje zijn werknemers immers veel productiever.

Dutjeskamer

Volgens Lawrence Epstein, professor geneeskunde aan Harvard en expert bij een academie voor slaapmedicijnen, is er niet genoeg aandacht voor slaapproblemen, terwijl niet goed slapen een groot effect heeft op iemands gezondheid. Epstein stelt dat werknemers korte dutjes op het werk zouden moeten kunnen doen. «Mensen die niet genoeg slapen, zijn niet op hun best op het werk. Ook hebben ze een grotere kans op ongelukken op de werkplaats en kosten ze hun bedrijf soms meer geld omdat ze gezondheidsproblemen hebben.»

Bij sommige bedrijven zijn de powernaps al ingeburgerd. Zo heeft Ben & Jerry’s een dutjeskamer op kantoor. «De eerste keer dat ik de kamer gebruikte voelde het een beetje raar, maar na het slapen voelde het zo goed», vertelt een werknemer. «De tweede keer voelde ik me verfrist en helemaal klaar om weer te gaan werken.»