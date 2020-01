Zeven kandidaat-gouverneurs willen alsnog objectieve selectieprocedure in Oost-Vlaanderen

Zeven kandidaten voor het gouverneurschap in Oost-Vlaanderen verwijten de Vlaamse regering een “politiek moddergevecht” over de mislukte benoemingsprocedure. Dat staat in een open brief aan alle Vlaamse ministers, die Belga kon inkijken. De Vlaamse regering schrapte de procedure vorig jaar onder het mom van een functiewijziging. Maar in de praktijk “vervalt men terug in de oude politieke benoemingscultuur”, vinden de kandidaten, die oproepen alsnog werk te maken van een objectieve selectieprocedure. Oost-Vlaanderen zou in 2018 de eerste provincie worden met een gouverneur die de prestigieuze baan zou krijgen op basis van een objectieve selectieprocedure. Er werd een vacature opengesteld en een selectieprocedure doorlopen. “Op 24 oktober 2018 werden we ontboden op het Martelaarsplein (waar de Vlaamse regering zetelt, nvdr) voor een gesprek met een aantal ministers”, schrijven de ondertekenaars. “De week erna werden we via de pers getuige van een politiek moddergevecht over de meest geschikte kandidaat.”

Omdat de Vlaamse meerderheidspartijen (Open Vld, CD&V en N-VA) het niet eens worden over een kandidaat die door alle partijen wordt gesteund, werd het hele selectieprocedure eind vorig jaar geschrapt. Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) motiveerde die beslissing door te beklemtonen dat de verbindingsrol is versterkt. “Het is geen partijpolitieke functie, maar het is ook geen apolitieke functie”, klonk het.

Maar de geslaagde kandidaten reageren vandaag voor het eerst verontwaardigd over de schrapping van de hele procedure. “Onder het mom van een wijziging in de functie van gouverneur, vervalt men terug in de oude politieke benoemingscultuur”, schrijven 7 van 15 geselecteerde kandidaten in een gezamenlijke open brief. “Het krampachtig vasthouden aan de eigen machtsstructuren heeft nog weinig uitstaans met het algemeen belang”, klinkt het.

De brief is onder meer ondertekend door Elke Allaert, die werkt als diensthoofd noodplanning van de Oost-Vlaamse gouverneur, en Björn Heirbrant, kabinetschef van de gouverneur. Ook Zottegems CD&V-schepen Peter Vansintjan onderschrijft de brief, voormalig sp.a-gedeputeerde Peter Hertog en minder gekende kandidaten Jo Briers en Lynn Van Houtte. Maar ook door Aalsters algemeen directeur Wim Leerman, een van de grote kanshebbers.

