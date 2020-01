Vakbonden VRT spreken van “geslaagde stakingsdag” en sluiten nieuwe acties niet uit

De vakbonden van de VRT noemen de staking van maandag “heel geslaagd”. De afspraken rond de programmatie en de vervangprogramma’s zijn goed opgevolgd. De bonden sluiten nieuwe acties bij de openbare omroep alvast niet uit. Om 23.59 uur is de staking afgelopen en morgen vanaf 6 uur hervat de normale programmering. De 24-urenstaking bij de VRT ging net na middernacht in. De vakbonden en een deel van het personeel zijn niet te spreken over het ontslag van CEO Paul Lembrechts door de Vlaamse regering en de aangekondigde besparingen bij de openbare omroep.

Door de staking werd de programmatie op televisie aangepast. Op de zenders Eén en Canvas kreeg de kijker maandag vooral herhalingen te zien, al bleef de vaste afspraak met “Thuis” op Eén staan en was ook “Het Journaal” te zien, zij het in ingekorte versie. Op jeugdzender Ketnet bleef de programmatie onveranderd. De werkonderbreking had ook een impact op de radio. Daar werden korte nieuwsbulletins afgewisseld met muziek.

Aan de ingang van het VRT-gebouw aan de Reyerslaan stond er vanaf 7 uur een stakingspost met een tiental vakbondsleden en vertegenwoordigers van personeelsorganisatie Iedereen VRT. De bonden viseerden vooral de voorzitter van de raad van bestuur, Luc Van den Brande. Ze beklemtoonden dat de VRT autonoom moet kunnen werken. “Als de voorzitter dat niet kan, dan zit hij niet op zijn plaats”, luidde het.

Nog maandag lekten details uit van een contract dat directeur media en productie Peter Claes vorige zomer afsloot met een freelanceregisseur en “art director-consultant”. Ook dat zette kwaad bloed bij een deel van het personeel en de bonden.

Wies Descheemaeker van ACOD-VRT spreekt maandagavond van “een heel geslaagde stakingsdag”. Ook Carlos Van Hoeymissen van ACV-VRT heeft het over “een geslaagde staking”, mede door de grote stakingsbereidheid van het personeel.

Na deze actiedag focussen de bonden zich opnieuw op het inhoudelijke aspect, met name de voorbereiding van de nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse regering. “We gaan onze visie over de rol van de openbare omroep kenbaar maken in het Vlaams Parlement”, benadrukt Descheemaeker.

De vakbonden sluiten nieuwe acties later alvast niet uit. Welke acties er nog kunnen volgen, is nog niet bekend. De bonden verwijzen ook naar de nog actieve stakingsaanzegging die loopt tot eind juli.

bron: Belga