“Tine wou sterven: het was euthanasie of overdosis drugs”

“Tine wou gewoon sterven. Ze wou dat het stopte, dat was een passionele wens. Het was euthanasie of een overdosis drugs.” Dat zei een vriend van Tine Nys, die haar wilsverklaring mee ondertekende, maandagmiddag voor het Gentse hof van assisen. “Ik heb ook een tweede document getekend, zodat ze na een overdosis geen hulp zou krijgen, zodat ze haar met rust moesten laten.” De laatste relatie van Tine was nefast, vertelde de man. “Ik heb weinig mensen gekend die zo verslaafd waren als Tine, toen ze uit die relatie kwam. Ze was stikverslaafd. Heroïne, vier of vijf keer per dag, ik heb het zelf gezien.”

“Tine wou gewoon sterven. Ze wou dat het stopte, dat was een passionele wens. Het was euthanasie of een overdosis drugs. Het was genoeg. (..) We hebben dikwijls gepraat over de euthanasie. Dat gaf haar een zekerheid, en een overdosis gaf haar dat niet. Ze had de overdosis liggen, maar ze had daar schrik van. (..) Ze was extreem bang van pijn. Voor haar was euthanasie pijnloos”, zei de getuige, die is opgeroepen op vraag van de verdediging van de uitvoerende arts.

“Tine was wat empathie betreft een voorbeeld voor deze maatschappij”, stelde de man. “Ze deed de procedure omdat ze rekening hield met haar zussen. Ik heb ook een tweede document getekend, zodat ze na een overdosis geen hulp zou krijgen, zodat ze haar met rust moesten laten.” Zowel die negatieve wilsverklaring als de wilsverklaring euthanasie stonden los van de euthanasieprocedure die Tine opstartte.

bron: Belga