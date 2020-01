SpaceX wil zestig satellieten tegelijk lanceren

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX maakt zich op om vandaag van op Cape Canaveral in Florida met zijn Falcon-draagraket zestig van zijn satellieten voor een breedbandinternetnetwerk te lanceren. Op lanceercomplex 40 van Cape Canaveral staat een Falcon-9 draagraket klaar om om 15.49 uur Belgische tijd te vertrekken. De nuttige lading bestaat uit zestig satellieten voor Starlink. Dit is een constellatie die SpaceX aan het uitbouwen is ten behoeve van wereldomvattend breedbandinternet, en waarvoor eerder al in drie etappes 180 kunstmanen zijn gelanceerd.

Het uitzetten van de hele nuttige lading in een cirkelvormige baan op zowat 290 km hoogte duurt zowat een uur. SpaceX wil opnieuw zijn eerste rakettrap recupereren, alsmede de neuskegel. De trap moet landen op het droneship Of Course I Still Love You, de twee helft van de neuskegel moeten in netten van twee schepen, Ms. Tree en Ms Chief, ploffen. Die eerste trap is trouwens al twee keer eerder gebruikt. Hergebruik drukt de lanceerkosten.

De meteo kan echter een spelbreker worden, want de kans op goed weer bedraagt slechts vijftig procent, meldde de gezaghebbende krant Florida Today. Indien er uitstel naar morgen komt, stijgt die kans naar tachtig procent.

Starlink raakt net als concurrerende netwerken meer en meer omstreden, zeker gezien het feit dat SpaceX op duizenden kunstmanen mikt. Die verhogen de kans op botsingen in de ruimte en er lijkt ook geen plan te zijn om ze na uitdiensttreding weer naar beneden te halen. Bovendien kunnen ze de waarnemingen van astronomen verstoren.

bron: Belga