Regionale verkiezingen Italië – Links wint verkiezingen in Italiaanse regio Emilia-Romagna

De Italiaanse sociaaldemocraten van de PD (Democratische Partij) lijken op koers te liggen om de rechtse populistische Lega van Matteo Salvini te verslaan in de verkiezingen in de regio Emilia-Romagna in het noorden van het land. Dat blijkt uit de exitpolls na het sluiten van de stemlokalen zondagavond. Emilia-Romagna wordt al sinds WOII door links geregeerd, maar Salvini heeft in het gebied onophoudelijk campagne gevoerd in de hoop een overwinning te behalen die de nationale regering in Rome, waar PD ook deel van uitmaakt, zou destabiliseren. Een exitpoll voor de staatstelevisie RAI laat zien dat de zittende PD tussen 47 en 51 procent van de stemmen zal halen. De rechts-populisten staan op 44 tot 48 procent. De definitieve uitslag wordt maandagochtend vroeg verwacht.

In augustus stapte Lega uit de nationale regering met de M5S. Salvini verwachtte dat dit tot vervroegde verkiezingen zou leiden, maar de PD nam de plaats van zijn partij in. Een goede score neerzetten bij de regionale verkiezingen die dit jaar gepland staan is daardoor prioriteit geworden voor Salvini. Sinds midden 2018 won hij samen met zijn rechtse bondgenoten al acht regionale verkiezingen op een rij.

De Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna wordt echter al bijna 75 jaar bestuurd door links, en een winst voor Lega daar had symbolisch erg belangrijk geweest. Tijdens de verkiezingscampagne ontstond er in Bologna, de hoofdstad van Emilia-Romagna, een protestbeweging naar aanleiding van een campagnebezoek van Salvini. De zogenaamde ‘Sardienen’ wisten het protest tegen de Lega-leider aan te wakkeren, maar zorgden er zo ook voor dat de focus steeds op Salvini en zijn partij lag.

Ook in de zuidelijke regio Calabrië waren verkiezingen. Volgens de exitpolls zullen Lega en haar bondgenoten met gemak de zittende door de PD-geleide coalitie verslaan. Aangezien Lega het zuiden jarenlang als profiteur van de welvaart van het noorden afschilderde, is ook daar de symboolwaarde van de uitslag groot. Winst voor Lega zou aantonen dat de partij overal kan winnen, en het voor Salvini’s tegenstanders moeilijker maken om hem in de toekomst van het premierschap te houden.

Bron: Belga