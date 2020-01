“Regels voor contracten gevolgd en toegepast”

Volgens de VRT is bij de contracten die Peter Claes afsloot de financiële delegatieregeling “gevolgd en toegepast”. “De vermelde externe partijen zijn kwaliteitsvolle mensen en productiehuizen waarin de VRT het volste vertrouwen heeft”, zegt de openbare omroep in een reactie op berichtgeving in meerdere kranten. “De VRT wil uitdrukkelijk het vertrouwen uitspreken in de medewerkers die deze dossiers hebben behandeld”, luidt het voorts onder meer. De voorbije dagen schreven verscheidene kranten over contracten die de omstreden directeur Productie en Media Peter Claes, de feitelijke nummer twee van de VRT, op eigen houtje afsloot. Zo onderhandelde hij een contract van 40 miljoen euro van vijf jaar met productiehuis De Mensen, zonder de CEO of de CFO in te lichten.

De Standaard berichtte maandag onder meer nog over een contract dat Claes vorige zomer afsloot met een freelanceregisseur en “art director-consultant”, waarbij de man de komende vijf jaar 650.000 euro bruto aan de VRT verdient, nog voor hij één opdracht heeft uitgevoerd. In 2018 factureerde hij meer dan 300.000 euro, meer dan de VRT-CEO verdient. Nog volgens De Standaard pakt bouwbedrijf D’Hulst, geleid door Claes’ echtgenote, op zijn website uit met een mooie villa, gebouwd in opdracht van de regisseur.

In een reactie keurt de openbare omroep de lekken af en roept de betrokkenen op “om de sereniteit te bewaren”. “De VRT spreekt haar uitdrukkelijke afkeuring uit over de aanhoudende en beschadigende berichtgeving waarbij confidentiële informatie over contracten van de VRT onrechtmatig publiekelijk wordt gemaakt. Dit is ontoelaatbaar”, luidt het. “Het betreft contracten die gedekt zijn door een confidentialiteitsverbintenis.”

“De VRT wil uitdrukkelijk het vertrouwen uitspreken in de medewerkers die deze dossiers hebben behandeld”, luidt het voorts. “De VRT werkt met een gedocumenteerd en gedetailleerd systeem van financiële delegatie, waarbij elk contract op het afgesproken niveau wordt ondertekend, oplopend tot de CEO. Die financiële delegatieregeling werd in deze dossiers gevolgd en toegepast. De vermelde externe partijen zijn kwaliteitsvolle mensen en productiehuizen waarin de VRT het volste vertrouwen heeft.”

bron: Belga