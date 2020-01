Pools president roept op tot blijvende herdenking

De Poolse president Andrzej Duda heeft opgeroepen om de gruwelen in het Duitse concentratiekamp Auschwitz te blijven gedenken om te voorkomen dat die zich herhalen. Dat zei hij in een toespraak bij de 75ste verjaardag van de bevrijding van het kamp, waar ook onder meer koning Filip en koningin Mathilde, premier Sophie Wilmès en Europees Raadsvoorzitter Charles Michel aanwezig waren. In zijn speech benadrukte Duda dat Polen de verplichting heeft de herinnering te helpen bewaren en de waarheid te beschermen. De president riep de gasten op om een “gezamenlijke verbintenis aan te gaan voor de laatste overlevenden en getuigen: om de boodschap en de waarschuwing die uit deze plaats is voortgekomen voor de hele mensheid naar de toekomst te blijven uitdragen”.

Tientallen wereldleiders zakten maandag af naar Auschwitz voor een plechtige herdenking en eerbetoon aan de honderdduizenden doden. Daarbij waren onze koning, koningin en premier, net als de Nederlandse koning Willem-Alexander en de Duitse president Frank-Walter Steinmeier. Ook tal van overlevenden van de kampen waren aanwezig.

Duda wilde ook het probleem van Holocaustontkenning aankaarten. “Het ontkennen van de misdaden van de genocide, de Holocaust evenals het instrumenteel gebruik van Auschwitz, staat gelijk aan het ontheiligen van de nagedachtenis van de slachtoffers”, aldus de president.

In het kampenstelsel in en rond Auschwitz zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog naar schatting meer dan een miljoen mensen om het leven gebracht, vooral Joden. Wanneer de Russen Auschwitz op 27 januari 1945 bevrijdden, troffen ze nog geen 10.000 overlevenden aan, de meesten doodziek en erg verzwakt. Het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau is voor velen het symbool geworden van de Holocaust.

