John Bolton is bereid te getuigen tegen Trump

Indien hij daartoe een dagvaarding krijgt, dan zal John Bolton in de Amerikaanse Senaat getuigen in het impeachment-proces tegen president Donald Trump, zo heeft volgens de conservatieve nieuwszender Fox de vroegere nationale veiligheidsadviseur maandag herhaald. De Democraten wilden sowieso al Bolton oproepen als getuige. Maar na de bom die hij liet ontploffen – dat de president hem in augustus 2019 heeft gezegd Oekraïne militaire hulp te onthouden tot er een onderzoek naar de Bidens kwam – is Bolton nog meer gegeerd wild.

De Republikeinen in de Senaat hebben tot nu toe het horen van getuigen en het indienen van nieuwe documenten als bewijsmateriaal afgehouden. Maar er komt alsnog een stemming.

Eerst moet de verdediging van Trump haar pleidooi hebben afgerond. De advocaten van de president hebben daarvoor vandaag en morgen nog zowat 22 uur tijd. Daarna kunnen de senatoren gedurende zestien uur schriftelijke vragen stellen.

Pas daarna komt er een debat van vier uur over het oproepen van getuigen en aanvaarden van documenten, aldus nieuwszender CNN. Dit debat mondt uit in een algemene stemming, waarbij een eenvoudige meerderheid is vereist. Haalt een motie die, dan komen er nieuwe stemmingen over wie de Senaat precies zal dagvaarden, bijvoorbeeld Bolton.

Indien minstens 51 senatoren beslissen hem op te roepen, dan zal hij eerst achter gesloten deuren worden gehoord. Of hij in het openbaar zal getuigen hangt weer af van een stemming.

Indien al die etappes er komen, dan dreigt het proces wel eens veel langer te kunnen duren dan de Republikeinen hadden verhoopt. Maar als de eerste motie (aanvaarden van getuigen en documenten) op een “njet” stuit, kan er meteen een stemming omtrent over het al of niet afzetten van de president komen. Dit gebeurt met een twee derde meerderheid.

bron: Belga