Impeachment Trump – Democraten dringen aan op getuigenis van Bolton na rapport

In het afzettingsproces tegen de Amerikaanse president Donald Trump hebben de aanklagers opnieuw geëist om de voormalig nationale veiligheidsadviseur John Bolton op te roepen als getuige. Aanleiding is de publicatie van fragmenten van een boek van Bolton in de krant The New York Times. Volgens Bolton heeft Trump hem in augustus 2019 gezegd dat hij alle militaire hulp aan Oekraïne wilde stopzetten totdat het land een onderzoek zou instellen naar de activiteiten van zijn politieke rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter.

Bolton gaat daarmee in tegen de verdediging van Trump. Die zegt dat het stopzetten van de hulp en het verzoek om een onderzoek te starten naar Biden losstaan van elkaar.

De president reageerde in de nacht van zondag op maandag op Twitter. “Ik heb John Bolton NOOIT verteld dat het stopzetten van de hulp gelinkt was aan mijn verzoek om een onderzoek in te stellen naar Democraten. Als John Bolton dit zegt, dan is het alleen maar om het boek te verkopen.”

Het aanklagersteam in het impeachmentproces, zeven Democratische congresleden, noemt de tekst in The New York Times “explosief” en dringt er bij de Republikeinen op aan om Bolton op te roepen als getuige. “Met het proces in de Senaat moet de volledige waarheid onderzocht worden en Bolton heeft essentiële informatie om daaraan bij te dragen”, klinkt het in verklaring. Bolton liet eerder al weten bereid te zijn om in de Senaat te getuigen.

Het boek van Bolton, “The Room Where It Happened”, verschijnt in maart. Hij stapte in september vorig jaar op na onenigheid met Trump.

Om getuigen om te roepen is een eenvoudige meerderheid in de Senaat vereist. Daar hebben de Republikeinen van Trump 53 van de 100 zetels. Maar niewszender CNN meldde uit drie bronnen bij de Grand Old Party te hebben vernomen dat de partijleiding na de Bolton-bom minder zeker is die meerderheid te halen.

Bron: Belga