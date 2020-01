Grammy Awards – Billie Eilish wint awards voor album van het jaar en beste plaat

De 18-jarige Amerikaanse zangeres Billie Eilish heeft in Los Angeles op de 62ste editie van de Grammy Awards de prijzen voor album van het jaar en beste plaat in de wacht gesleept voor “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Eerder won ze al de awards voor nummer van het jaar (“Bad Guy”), beste nieuwe artiest en beste pop vocal album. Daarmee sleepte ze de vier meest prestigieuze awards in de wacht.

Andere genomineerden in de categorie beste plaat waren “Hey, Ma” van Bon Iver, “7 Rings” van Ariana Grande, “Hard Place” van H.E.R., “Talk” van Khalid, “Old Town Road” van Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus, “Truth Hurts” van Lizzo en “Sunflower” van Post Malone & Swae Lee.

In de categorie album van het jaar haalde Eilish het van “I,I” van Bon Iver, “Norman F***ing Rockwell!” van Lana Del Rey, “Thank u, Next” van Ariana Grande, “I Used To Know Her” van H.E.R., “7” van Lil Nas X, “Cuz I Love You (Deluxe)” van Lizzo en “Father Of The Bride” van Vampire Weekend.

In haar dankwoord liet de “Bad Guy”-zangeres weten dat ze vond dat Ariana Grande de prijs had moeten winnen.

Eilish was genomineerd in zes categorieën, waarvan ze er vijf kon verzilveren. De award voor beste solo pop performance ging niet naar haar, maar naar de Amerikaanse zangeres en rapster Lizzo.

