Genderneutrale toiletten in elk treinstation

De NMBS werkt aan een groot toiletplan. Tegen de ­zomer zou er een uniform ­toiletbeleid komen voor elk type van treinstation. Zo zou er altijd een toilet moeten open zijn, ook buiten de kantooruren. Nu is dat vaak niet het geval. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg. De NMBS legt de laatste hand aan een plan voor betere sanitaire voorzieningen in de treinstations. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) heeft de grote lijnen van het plan al voorgesteld in de Kamer. Zo moeten de sanitaire voorzieningen in de grote stations “onder toezicht staan van een fysiek persoon”. In de middelgrote stations komen er “(half)geautomatiseerde voorzieningen”. Om de kosten te dekken zullen de toiletten betalend zijn.

Een of twee toiletten moeten de klok rond geopend zijn. Momenteel is het niet mogelijk om het sanitair open te houden wanneer de loketten dicht zijn. Het gebrek aan sociale controle leidt immers tot te veel ‘ongewenst gedrag’. De nieuwe strategie wil dit vermijden.

“We willen ook dat de ­toiletten toegankelijk zijn voor iedereen. Er komen genderneutrale toiletten, en we voorzien in de dames- én ­herentoiletten een uitrusting om baby’s te verzorgen”, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. “De concrete uitwerking van dit plan is nog volop aan de gang”, vervolgt hij. “Zeker is dat we maximaal zullen inzetten op netheid, veiligheid en op moderne voorzieningen. Nog in de eerste helft van dit jaar moet het plan klaar zijn.” Daarna kan het in de praktijk gebracht worden.

bron: Belga