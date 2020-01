Gambia: regering ontkent dat er doden vielen bij protest

De Gambiaanse regering ontkende zondagavond dat drie mensen zijn gedood bij een gewelddadige confrontatie tussen ordediensten en betogers die het onmiddellijke vertrek van president Adama Barrow eisten.

“Niemand kwam om tijdens het protest van vandaag”, zei regeringswoordvoerder Ebrima Sankareh in een verklaring. Een ziekenhuismedewerker zei eerder dat drie mensen gedood werden tijdens het protest. De regering beschouwt het anti-presidentiële collectief “Operation Three Years Jotna” als “een subversieve, gewelddadige en illegale beweging en verbiedt het voor altijd om nog op het grondgebied van Gambia te handelen”, voegt de tekst toe.

De gewelddadige confrontatie tussen de politie en de manifestanten barstte los toen de betogers afweken van hun route en wilden optrekken naar het centrum van Banjul. De politie zette traangas in, de betogers gooiden met stenen en staken banden in brand. Volgens het Franse persbureau AFP pakten de ordehandhavers ook een leider van de manifestatie en enkele reporters op.

De manifestanten eisen dat president Barrow na drie jaar de macht afstaat. Dat had hij eind 2016 beloofd toen de oppositie zich in de aanloop naar de presidentsverkiezingen rond zijn kandidatuur schaarde. Barrow haalde het toen van Yahya Jammeh, die het West-Afrikaanse land 22 jaar met harde hand had geleid.

Bron: Belga