“Essentiële stap in lange strijd die Delphine Boël voert”

Het DNA-onderzoek dat aantoont dat koning Albert II de biologische vader is van Delphine Boël, is “een belangrijke stap in de lange strijd die ze al verschillende jaren voert om haar werkelijke identiteit op onweerlegbare wijze te laten vaststellen.” Dat heeft Marc Uyttendaele, de advocaat van Delphine Boël maandagavond laten weten. DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat koning Albert de biologische vader is van Delphine Boël, zo heeft de advocaat van de koning maandag laten weten. De koning zal niet langer betwisten dat hij de wettelijke vader is, blijkt ook uit de mededeling.

“Delphine Boël heeft kennis genomen van de resultaten van het genetisch onderzoek dat aantoont dat Albert II wel degelijk haar biologische vader is”, reageert de advocaat van Delphine Boël maandagavond.

De advocaat wijst er in een mededeling ook op dat zijn cliënte “in het algemeen belang” jarenlang heeft aanvaard om haar afkomst geheim te houden. “Dat gebeurde niet zonder leed”, aldus Uyttendaele. “Jacques Boël beschouwde haar niet als zijn dochter. Hij heeft er enkel voor gezorgd dat de schijn werd opgehouden, om een schandaal te vermijden.” Omdat ze ook niet door Albert II erkend werd, bevond Delphine Boël zich “in een pijnlijke situatie van uitsluiting op emotioneel en sociaal vlak”, zo klinkt het nog.

“Die impasse heeft haar ertoe gebracht om te kiezen voor de gerechtelijke uitweg. Niet zozeer voor haarzelf, dan wel om te voorkomen dat haar kinderen met dezelfde moeilijkheden en met hetzelfde lijden geconfronteerd zouden worden.”

bron: Belga