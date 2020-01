Eerste geval bevestigd in Cambodja

Ook in Cambodja is nu een geval van het coronavirus bevestigd. Het gaat om een zestigjarige Chinese man die op 23 januari is aangekomen in de kuststad Sihanoukville, vanuit de Chinese stad Wuhan. De epidemie begon in die Chinese stad. Zaterdag toonde de man de eerste symptomen van het virus, en vandaag testte hij positief, aldus de woordvoerder van het Cambodjaanse ministerie van Gezondheid, Ly Sovann.

De regering in Cambodja kondigde eerder al aan dat in de drie internationale luchthavens die het land telt scanners geplaatst zijn om aankomende reizigers te testen.

In verschillende andere Aziatische landen, zoals Thailand, Japan, Taiwan en Zuid-Korea, waren de voorbije weken al gevallen van het virus vastgesteld. Ook in Frankrijk en de Verenigde Staten zijn bevestigde gevallen. Volgens de laatste balans zijn er wereldwijd al 2.884 gevallen van het coronavirus, en 81 doden.

Onderzoekers van de Universiteit van Hongkong (HKU) schatten het aantal besmettingen maandag, op basis van berekeningen, op meer dan 40.000.

bron: Belga