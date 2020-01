“De Wever nog eens rondje laten lopen is tijdverlies”

N-VA-voorzitter Bart De Wever het veld insturen om te kijken of een paars-gele regering alsnog mogelijk is, heeft volgens Groen-voorzitster Meyrem Almaci geen zin. “Bart De Wever nu nog eens een rondje laten lopen om vast te stellen dat paars-geel niet mogelijk is, vinden wij tijdverlies. Laat ons nu vooruit gaan”, aldus Almaci aan Belga. Groen-voorzitster Meyrem Almaci herhaalt haar oproep om snel een federale regering te vormen. Acht maanden na de verkiezingen is het volgens haar overduidelijk dat de paars-gele optie met PS én N-VA onmogelijk is. Het heeft volgens haar dan ook geen zin om Bart De Wever het veld in te sturen om te onderzoeken of een paars-gele regering nog mogelijk is.

“Het heeft inderdaad lang genoeg geduurd. We zijn het eens met Beweging.net: er is een alternatief dat klimaatambitie, sociaal herstelbeleid en toekomstgerichte economie mogelijk maakt. Laat ons eindelijk vooruit gaan”, tweet de Groen-voorzitster.

bron: Belga