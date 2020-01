Coronavirus – Directeur Wereldgezondheidsorganisatie naar China voor gesprekken met autoriteiten

De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat naar China om er met de autoriteiten te praten over hoe de coronavirusepidemie kan worden bestreden. Dat heeft hij zelf aangekondigd via Twitter. “Ik ben op weg naar Peking voor een ontmoeting met de regering en gezondheidsexperts (…). Mijn collega’s van de WHO en ikzelf willen de meest recente ontwikkelingen begrijpen en onze samenwerking met China versterken door extra bescherming te bieden tegen de epidemie”, verklaarde Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Volgens de meest recente balans van de WHO zijn nu al 2.014 mensen – bijna allemaal in China – met het virus besmet. Buiten China werden 29 gevallen vastgesteld, verspreid over tien landen.

Bron: Belga