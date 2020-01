In China zijn nu al tachtig mensen overleden als gevolg van het coronavirus. In de provincie Hubei werden 24 nieuwe sterfgevallen geregistreerd, zo blijkt maandag uit een nieuwe balans van de plaatselijke autoriteiten. In diezelfde regio werden 371 nieuwe besmettingen vastgesteld, wat het totale aantal gevallen in China op ruim 2.300 brengt.

Bron: Belga