Charleroi-KV Mechelen stopgezet – Charleroi stelt voor om replay uit te stellen naar 11 februari

Sporting Charleroi heeft maandag met instemming van KV Mechelen het voorstel gedaan bij de kalendermanager van de Pro League om de door de mist gestaakte competitiewedstrijd van zaterdagavond op 11 februari, in plaats van op 4 februari te herspelen. Dat wordt door administratief directuer Pierre-Yves Hendrickx van de Carolo’s bevestigd. Na 36 minuten legde scheidsrechter Christof Dierick de wedstrijd definitief stil, omdat de zichtbaarheid op Mambourg door de mist onvoldoende was. Daarop besliste de Pro League om de partij vanaf het begin te laten herspelen op dinsdag 4 februari. Charleroi leidde met 1-0, maar conform het bondsreglement (artikel P1428) werd het doelpunt van Morioka geschrapt.

De Carolo’s kondigden vrijwel meteen een dubbele demarche aan: de datum van de replay, alsook de beslissing om de wedstrijd vanaf het begin te laten herspelen zouden de Henegouwers aanvechten. “In naam van sportieve rechtvaardigheid”, klonkt het zowel bij Mehdi Bayat als bij Hendrickx afgelopen weekend. Maar Charleroi kwam maandag zelf tot de conclusie dat de reglementen zo klaar als een klontje zijn. “Het heeft dus geen zin om ons te verzetten tegen de nieuwe start vanaf 0-0. Die klacht zou onontvankelijk worden verklaard”, aldus Hendrickx. De Carolo’s zullen via de Pro League wel vragen om de bondsregels op dat vlak te wijzigen, zodat ze in lijn zijn met die van onze buurlanden. “Daar moeten ze soms opnieuw samenkomen om nog twee of drie slotminuten af te werken.”

Charleroi blijft er wel bij dat dinsdag 4 februari niet ideaal is, gezien de drukke agenda de komende twee weken. Reglementair moet zo’n inhaalwedstrijd gepland worden op de eerst beschikbare datum en dat is 4 februari, maar Charleroi vroeg een week uitstel naar 11 februari. KV Mechelen ging met dat voorstel akkoord. Het is nu aan kalendermanager Nils Van Brantegem om de knoop door te hakken.

