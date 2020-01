Burgemeester van Wuhan slaat mea culpa

Burgemeester Zhou Xianwang heeft tegenover de Chinese staatstelevisie CCTV fouten toegegeven en gezegd bereid te zijn op te stappen “als dit zou helpen”. Dat heeft de krant China Daily gemeld. De burgervader zei in te zien dat de bevolking “ontevreden” is over de communicatie van de plaatselijke regering. Zhou zei te hebben “gefaald in het tijdig geven van relevante informatie” en “onvoldoende waardevolle informatie te hebben gebruikt om ons werk te verbeteren”.

Als verzachtende factor voegde Zhou eraan toe dat hij slechts relevante informatie mag geven als er daarvoor “toestemming” is.

De burgemeester zei dat de plaatselijke leiders desnoods ontslagen willen worden als dat zou helpen om greep te krijgen op de ziekte, en om de verontwaardiging bij de bevolking te verzachten.

bron: Belga