Australian Open – Stan Wawrinka schakelt vierde reekshoofd Medvedev uit

Stan Wawrinka (ATP 15) heeft zich maandag geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open. Hij haalde het na een vijfsetter van de Rus Daniil Medvedev (ATP 4), het vierde reekshoofd. De 34-jarige Zwitser, die het toernooi in 2014 won, zegevierde in de Margaret Court Arena met 6-2, 2-6, 4-6, 7-6 (7/2) en 6-2.

In de kwartfinales staat Wawrinka tegenover de Duitser Alexander Zverev (ATP 7) of de Rus Andrey Rublev (ATP 16), de boeman van David Goffin (ATP 11).

Voor Wawrinka is het de vijfde keer dat hij in Melbourne bij de laatste acht zit. Medvedev, de finalist van de laatste US Open, ziet zijn toernooi net als vorig jaar in de vierde ronde eindigen.

