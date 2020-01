Vrouw deelt eenmalig opnieuw het bed met ex en krijgt verrassing van formaat

Of je nu de laatste keer de lakens deelt met je partner voor jullie definitief een andere weg opgaan, of je nu nog één keer teruggaat naar die ex waarvan je had gezworen nooit meer contact te hebben: break-upseks is zelden een goed idee. Voor een vrouw uit Engeland had het eenmalige avontuurtje wel heel grote gevolgen.

De 28-jarige Charliann Broadhurst was al sinds haar tienerjaren samen met high school sweetheart Ryan Hill, lezen we in de tabloid Daily Mirror. Een relatie van 20 jaar en 3 kinderen later liep het echter allemaal niet meer zo vlot tussen de twee. Ze besloten in 2018 uit elkaar te gaan, maar bleven elkaar door hun co-ouderschapregeling wel af en toe zien. Een paar weken na hun split kwam dan van het een het ander en doken ze weer met elkaar in bed. Wat een onschuldige, eenmalige verzoening moest worden, draaide echter anders uit: enkele weken later ontdekte de Britse dat ze zwanger was – van een drieling.

“Een sprookje”