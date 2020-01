VIDEO. Deze haai is zo gespierd dat hij kan wandelen

Haaien hebben niet bepaald een goede reputatie. Toch blijken haaien meer met een kwispelende hond gemeen te hebben dan je zou denken. Wetenschappers hebben namelijk een nieuwe haai ontdekt, en wel eentje die graag een wandeling maakt. Letterlijk, deze haai heeft namelijk pootjes.

De wetenschappers die de soort ontdekten presenteerden hun bevindingen in Marine and Freshwater Research. De nieuwe haaiensoort is voor evolutionaire begrippen vrij jong: pas 2 miljoen jaar geleden ontwikkelde de wandelende vis zich. Dat is bijzonder, er werd namelijk altijd aangenomen dat haaien niet zo snel zijn als het om evolutie gaat.””Dit bewijst dat de moderne haai een uitzonderlijke evolutionaire eigenschap heeft en zich kan aanpassen aan de omgeving”, zegt Mark Erdman, co-auteur van het onderzoek.

Mocht je denken: 2 miljoen jaar, dat is best veel, dan is wat context misschien handig. De haai is namelijk nog veel ouder. Met 400 miljoen jaar verslaat hij zelfs de dinosaurus, die ‘slechts’ 240 miljoen jaar oud is. Het feit dat de haai zich 399 miljoen jaar later nog steeds aanpast, is opmerkelijk.

De wandelende haai beweegt zich voort op zijn vinnen. Die zijn niet soepel zoals we vaak gewend zijn bij een vis, maar juist heel erg gespierd. Zijn dieet bestaat uit kleine vissen waar hij op jaagt, maar als bijgerecht doet hij zich ook graag tegoed aan zeegras.

New species of walking sharks have been discovered in the tropics. Data suggest the new species evolved after the sharks moved away from their original population, became genetically isolated and developed into new species that use their fins to walk. https://t.co/iRZSqEkkGk pic.twitter.com/DtPrBi3JCZ

— Ajit Johnson (@ajitjohnson_n) January 22, 2020