Tranen op emotionele Grammy’s in het teken van Kobe Bryant, Billie Eilish triomfeert

Gisterenavond heeft in Los Angeles de 62e editie van de Grammy’s plaatsgevonden. Absolute winnares van de avond was zangeres Billie Eilish.

De 18-jarige popsensatie Billie Eilish maakte haar favorietenrol waar door vijf van haar zes Grammy-nominaties te verzilveren. Zo won ze onder meer in de vier meest prestigieuze categorieën: beste plaat, beste album en nummer van het jaar, en beste nieuwe artiest.

“Op een dag staan jullie hier”

In haar speech bedankte Eilish haar team, ouders en beste vrienden. «Ik ben zo dankbaar dat ik hier mag zijn», klonk het. Haar broer Finneas wees erop dat de twee nog steeds samen nummers schrijven in hun slaapkamer. “Deze award is voor alle kinderen die in hun slaapkamer muziek maken. Op een dag zullen jullie hier staan.”

In de vier belangrijkste categorieën kwam Eilish als winnaar uit de bus. Verder won ze ook de award voor beste pop vocal album. Haar broer Finneas, met wie ze haar album schreef, werd bekroond als beste producer. De prijs voor beste solo pop performance ging niet naar Eilish, maar naar de Amerikaanse zangeres en rapster Lizzo. Ook zij was met acht nominaties een van de grote kanshebbers, maar moest zich uiteindelijk tevreden stellen met drie awards in minder belangrijke categorieën. Naast de prijs voor beste solo pop performance won de ‘Truth Hurts’-zangeres ook die voor beste traditionele r&bperformance en beste urban eigentijdse album.



Rapper Lil Nas X, die furore maakte met het country-rapnummer ‘Old Town Road’, was genomineerd in zes categorieën. Hij mocht daarvan twee beeldjes mee naar huis nemen: beste muziekvideo en beste pop duo/groep performance. Bij zijn vertolking van ‘Old Town Road’ sleurde hij heel wat meewerkende artiesten mee op het podium. Opvallend was daarbij dat ook K-popband BTS mee mocht performen, een primeur op het Amerikaanse ceremoniepodium.

Kobe Bryant

De uitreiking van de muziekprijzen werd overschaduwd door het tragisch overlijden van Kobe Bryant, die erg geliefd was in Los Angeles. De 41-jarige basketballegende kwam zondag om bij een helikopterongeval. De show vond nota bene plaats in het sport- en entertainmentcomplex Staples Center, de thuisbasis van de Los Angeles Lakers, waarvoor Bryant twintig jaar speelde en waarmee hij vijf keer NBA-kampioen werd. “Deze avond is voor Kobe”, stelde een duidelijk aangedane Lizzo bij het openen van de show.

“Hier staan we dan samen op de belangrijkste avond voor de muziek, maar om eerlijk te zijn voelen we ons verschrikkelijk triest, want vandaag verloor Los Angeles, de VS en de hele wereld een held”, zei zangeres Alicia Keys, die de awardshow presenteerde. Daarop zong ze samen met Boyz II Men een emotionele versie van het nummer ‘It’s So Hard to Say Goodbye’.

Tranen

Er werden niet enkel tranen gelaten voor Kobe Bryant. Ook de vorig jaar overleden Nipsey Hussle werd op emotionele wijze herdacht. De rapper kreeg postuum een award voor het nummer ‘Racks in the Middle’, in de categorie ‘best rap peformance’. Ook voor de samenwerking met John Legend DJ Khaled, die enkele ontroerende woorden sprak, op het nummer ‘Higher’ viel de betreurde Hussle nog in de prijzen.

Demi Lovato bracht een emotionele performance van de ballad ‘Anyone’, een nummer over eenzaamheid en alcoholverslaving dat de popzangeres schreef vlak voor ze in 2018 werd opgenomen voor een overdosis. Lovato’s stem stokte al na de eerste regel, waarna ze even de tijd nam om zichzelf te herpakken. Uiteindelijk zette ze een krachtig optreden neer. Ook Camila Cabello ontroerde met haar vertolking van ‘First Man’, dat ze voor haar vader schreef. Cabello liep van het podium naar haar vader in het publiek toe om het nummer voor hem te eindigen, terwijl de man moeite had zijn tranen te bedwingen. Andere toeschouwers, waaronder zangeres Gwen Stefani, waren zichtbaar geëmotioneerd.

Controverse

De moeder van Tyler, The Creator, die voortaan de Grammy voor beste rapalbum (‘Igor’) op de schouw mag zetten, moest tevens een zakdoek bovenhalen. Tijdens de ontvangstspeech van haar zoon mocht ze aan zijn zijde staan en werd ze door hem bedankt om hem zo goed op te voeden. Tyler had echter ook scherpe woorden voor de organisatie. Backstage hekelde hij het feit dat hij nog steeds als rapper wordt beschouwd. “Wanneer wij – en dan bedoel ik mensen die er zoals ik uitzien – iets doen dat genres overschrijdt, dan zetten ze ons toch nog altijd in de rap- of urban categorie. Wanneer ik zoiets hoor, denk ik: ‘Waarom kan ik niet gewoon in de categorie pop zitten?’”

Ook de controverse rond recent ontslagen Recording Academy-CEO Deborah Dugan zinderde nog na. Dugan zou zogenaamd afgedankt zijn wegens wangedrag, maar zij slaat nu terug door haar werkgever aan te klagen. Volgens haar zou de Recording Academy, die de Grammy’s organiseert, haar enkel hebben ontslagen omdat ze gevallen van seksuele intimidatie en corruptie binnen het bedrijf had aangekaart.

Glazen plafond

Opmerkelijke verliezers zijn Ariana Grande en r&b-zangeres H.E.R. Zij waren elk vijf keer genomineerd, maar mochten geen prijs mee naar huis nemen. Toch vielen wel opvallend veel vrouwen in de prijzen. Onder andere Beyoncé (voor Netflix-film ‘Homecoming’), Michelle Obama (voor beste ‘spoken word’ album voor de audioversie van haar boek ‘Becoming’) en discolegende Gloria Gaynor (voor beste roots gospel-album ‘Testimony’) waren belangrijke vrouwelijke winnaars. Tracy Young, de eerste vrouw die won in de categorie beste remix (voor haar versie van Madonna’s ‘I Rise’) sprak in haar speech over het doorbreken van het glazen plafond. “Ik neem deze prijs aan in naam van alle vrouwelijke producers die over het hoofd gezien werden.” De prijs ging wel ten koste van de enige Belgische nominatie. Soulwax-broertjes David en Stephen Dewaele zagen hun Grammy voor de remix van het nummer ‘Work It’ van Marie Davidson dankzij de overwinning van Young door de vingers glippen.