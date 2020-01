Te hard je best doen om gelukkig te zijn, werkt averechts

Wat een beetje een volkwijsheid is, is nu ook door een studie bevestigd: focus je je te hard op gelukkig zijn, bereik je sneller het omgekeerde effect – althans in de Westerse wereld.

De studie uitgevoerd door de Universiteit van Reading bevond dat zij die beweerden geluk extreem belangrijk te vinden meer kans hadden om tekenen van depressie te vertonen. “Wanneer je geluk te veel waardeert, word je te aandachtig voor je emoties en heb je ook moeite om ze op een goede manier te reguleren”, zegt Dr. Julia Vogt, co-auteur van het onderzoek, in The Guardian.

Het onderzoeksteam, dat 151 studenten bevraagde, schrijft dat eerder al een gelijkaardige link tussen de extreme waardering van geluk en symptomen van depressie werd ontdekt in de Verenigde Staten. Door hun studie blijkt nu ook dat ook voor het Verenigd Koninkrijk hetzelfde opgaat. De studenten moesten een online vragenlijst invullen waarbij hun attitude over geluk werd bevraagd. Daarnaast moesten ze aangeven hoeveel impact hun emoties op hen hadden, hoe gemakkelijk het vonden om hun emoties opzij te zetten en in welke mate ze depressiegerelateerde symptomen ervaarden.

Emoties onderdrukken

De resultaten, die gepubliceerd werden in de Journal of Happiness Studies, geven aan dat wie meer waarde hechtte aan geluk, hoger scoorde op depressiegerelateerde symptomen. Het verband wordt deels verklaard doordat individuen afgeleid worden door hun gevoelens of emoties, en zo minder in staat zijn om hun gedachten en ervaringen te kaderen. Dat laatste is dan ook verbonden aan symptomen van depressie. Een andere verklaring is het onderdrukken van negatieve emoties, wat het omgekeerde effect heeft. “Onderdrukking is geen succesvolle strategie voor emotionele regulatie. Wanneer je probeert ergens niet aan te denken, denk je er juist sneller aan”, aldus Vogt.

Cultureel verband

Het onderzoek werd nadien herhaald met meer (299) respondenten, daarbij ook controlerend voor mentale stoornissen zoals bipolariteit. Opnieuw werden dezelfde resultaten gevonden. De studie heeft wel enkele beperkingen. Zo werden vooral vrouwen bevraagd en werd geen rekening houden met de gezondheidstoestand of socioeconomische status van de respondent.

Hoewel het verband tussen de waardering van geluk en depressie bij verschillende nationaliteit werd teruggevonden, was het verband het hoogst bij Britse respondenten. Dit sugerreert een cultureel verband. Vogt zegt hierover dat ander onderzoek aantoont dat westerlingen de neiging hebben zich te concentreren op doelen zoals promoties, in plaats van anderen te helpen of tijd door te brengen met familie en vrienden – zoals is gevonden in Oost-Azië. Misschien streven Westerlingen geluk dus op een foute manier na.