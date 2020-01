Lewis Capaldi maakt gênant moment mee tijdens Grammy’s

Gisteren zijn de 62ste Grammy-awards uitgereikt. Naast momenten van glorie en verdriet, kende de avond ook wat awkwardness: zanger Lewis Capaldi werd gedacht een ‘stoelvuller’ te zijn.

Singer-songwriter Lewis Capaldi was genomineerd in een prestigieuze categorie op de Grammy-awards: die van ‘beste popnummer’ voor zijn hit ‘Someone You Loved’. Dat betekent echter niet dat hij bij iedereen gekend is, zo bleek gisterenavond. Op Twitter liet de Schot weten dat hij werd verward voor een ‘stoelvuller’ (‘seat filler’), iemand die de lege stoelen vult wanneer er plaatsen te veel zijn of wanneer de beroemdheid in kwestie naar het toilet of op het podium is.

A lady at the grammys has just come up and offered to take my seat because she thought I was one of the people who sits in the chairs to fill them when someone gets up to use the bathroom 😂😂😂😂😂😂 #GRAMMYs — Lewis Capaldi (@LewisCapaldi) January 27, 2020

Billie Eilish

Capaldi kon er wel om lachen. “Een dame op de Grammy’s is juist naar me toegekomen en bood aan om mijn stoel te nemen, omdat ze dacht dat ik een van de mensen was die in de stoelen gaat zitten om ze te vullen wanneer iemand naar het toilet is”, tweette de genomineerde, gevolgd door zes emoji’s die wenen van het lachen. De 23-jarige zanger kon gelukkig zijn plek behouden, al kan dat niet gezegd worden van zijn Grammy-nominatie. Die werd gekaapt door grote winnares van de avond Billie Eilish.