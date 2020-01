Gert Verhulst maakt musicaldebuut in ‘Vergeet Barbara’ rond oeuvre van Will Tura

In het Pop-Up Theater van Studio 100 in Puurs zal dit najaar ‘Vergeet Barbara’ te zien zijn, een nieuwe musical rond het oeuvre van zanger Will Tura. Studio 100-bezieler Gert Verhulst zal zelf een van de hoofdrollen vertolken en maakt zo zijn musicaldebuut. Ook onder meer Jonas Van Geel en James Cooke zullen op het podium te zien zijn.

‘Vergeet Barbara’ moet een eerbetoon worden aan “de keizer van het Vlaamse lied”, die dit jaar 80 jaar oud wordt. Will Tura schreef eerder al samen met Steve Willaert de muziek voor de Studio 100-spektakelmusical ’40-45′ en krijgt nu dus een musical cadeau rond een aantal van zijn grootste hits.

“Toen Gert Verhulst me vroeg of hij mijn muziek mocht gebruiken om een nieuwe feelgoodmusical te maken, heb ik geen seconde getwijfeld”, aldus Will Tura. “Ik heb er dan ook alle vertrouwen in!”

Fan

Verhulst noemt zichzelf “een echte fan” van Will Tura. “Ik ben heel blij dat Will ons het vertrouwen heeft gegeven om met zijn rijke oeuvre aan de slag te gaan”, zegt hij. “Het zal dan ook bijzonder moeilijk zijn om voor deze voorstelling een keuze te maken uit al zijn prachtige songs.”

Het verhaal van ‘Vergeet Barbara’ zal zich afspelen in de zomer van 1976, rond het café van uitbater Willy (Verhulst) en zijn zoon Arthur (Cooke). Een tweede zoon, Achiel (Van Geel), probeert door te breken met zijn rockbandje en de derde, Albert (Cleymans), is de lokale wielergod in wording. Op dat moment komt titelpersonage Barbara in het dorp wonen. Wie die rol zal vertolken, is nog niet bekend.

‘Vergeet Barbara’ is vanaf 29 november te zien in het Studio 100 Pop-Up Theater.