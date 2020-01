WB veldrijden Hoogerheide – Van der Poel: “En nu gezond blijven”

Mathieu van der Poel keert na dit weekend huiswaarts met twee overwinningen, in Zonnebeke en in Hoogerheide. “Ik kan alleen maar tevreden zijn”, zei de Nederlander. “Al was deze wedstrijd wel geen waardemeter voor het WK.” Van der Poel had aan een versnelling genoeg in Hoogerheide. “Er was maar één punt waar je het verschil kon maken”, stelde hij na afloop. “En daar heb ik het geprobeerd. Het gevoel is goed, maar deze cross is geen waardemeter voor het WK. Dat had ik vooraf al gezegd en daar blijf ik ook bij na de wedstrijd. Het is hier een heel snel parcours, volgende week wordt een andere wedstrijd. Al weten we wel nog niet veel over de omloop. Het is ook een WK, dat is een andere wedstrijd.”

Van der Poel keerde vroeger terug uit Spanje dan voorzien. Vorige week zondag al, terwijl hij normaal pas vrijdag huiswaarts zou keren. “Die storm gooide roet in het eten en dus werd al snel beslist om vroeger terug te keren. Uiteindelijk heb ik wel elke training kunnen afwerken die voorzien was. Dus op dat vlak is er niet echt iets veranderd, alleen was het hier en niet in Spanje. Ik voel me goed, ik ben in orde. Ik heb de voorbije periode veel getraind op mijn specifieke versnellingen en afgelopen weekend heb ik laten zien dat ik het juiste niveau te pakken heb in aanloop naar het WK. Nu gezond blijven en dan hoef ik zondag alleen naar mezelf te kijken.”

bron: Belga