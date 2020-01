WB veldrijden Hoogerheide – Toon Aerts: “Vooraf niet gewonnen geven voor het WK”

Toon Aerts finishte zondag in Hoogerheide als tweede achter Mathieu van der Poel en verzekerde zich van eindwinst in de wereldbeker. “Ik ben heel tevreden dat ik dit klassement twee jaar na elkaar win”, klonk het bij de Telenet Baloise Lion. “Neen, ik was er niet mee bezig om voor Eli te eindigen met het oog op het WK-kopmanschap”, antwoordde Aerts op de vraag van een journalist na afloop. “Ik wilde gewoon graag tweede worden. Dat is toch nog altijd beter dan derde. Ik startte goed en kon als enige mee met Mathieu van der Poel. Hij trok uiteindelijk niet door, en ik kon dat ook niet. Maar dat we daar even op kop reden, kostte anderen wel krachten. Toen Mathieu weg reed, was er dan die strijd om plekken twee en drie. Ik heb snel gereden, wilde voor dat groepje blijven zodat ik niet moest beginnen rekenen met het oog op dat klassement. Met een tweede plaats was ik zeker. Ik ben zeer trots op dat eindklassement. Het was niet gemakkelijk door die gebroken ribben, maar ik ben ontzettend blij dat ik op de tanden heb gebeten en in Heusden-Zolder alsnog ben gestart. Dat deed pijn, maar het levert me nu wel die prijs op.”

Is Van der Poel volgende week zondag onklopbaar op het WK? “Zijn openingsronde was echt wel heel sterk”, vond Toon Aerts. “En op het eind weet hij ook nog eens een stevige versnelling uit zijn benen te schudden. Dat was toch wel een pakje beter dan wat wij in huis hebben. Ik zat toen echt wel op mijn limiet. Daar moet je eerlijk in zijn. Maar het is een WK, een andere wedstrijd en je moet je niet vooraf gewonnen geven.”

bron: Belga