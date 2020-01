Tour Down Under – Australiër Richie Porte is eindwinnaar, Matthew Holmes wint zesde rit

Matthew Holmes heeft zondag de slotrit in de Tour Down Under (World Tour) gewonnen. De Brit van Lotto Soudal haalde het na 151,5 km op Willunga Hill voor Richie Porte (Trek-Segafredo) en de Italiaan Manuele Boaro (Astana). De eindzege komt op naam van Porte die de rittenkoers voor de tweede keer in zijn carrière op zijn naam brengt. Al vroeg in de wedstrijd regende het aanvallen en uiteindelijk zou een omvangrijke groep van 26 renners wegrijden uit het peloton. Het ging om Matt Holmes en Jon Dibben (Lotto Soudal), Kiel Reijnen (Trek-Segafredo), Mathias Le Turnier en Kenneth Vanbilsen (Cofidis), Shane Archbold en Iljo Keisse (Deceuninck-QuickStep), Luke Rowe (Team Ineos), Sam Welsford en Cameron Scott (UniSA), Joey Rosskopf (CCC Team), Andre Greipel en Rick Zabel (Israel Start-Up Nation), Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe), Vegard Stake Laengen en Marco Marcato (UAE Team Emirates), Manuele Boaro (Astana), Michael Storer (Team Sunweb), Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Juri Hollmann (Movistar), Dylan Sunderland (NTT Pro Cycling), Bert-Jan Lindeman (Jumbo-Visma), Domen Novak en Marco Haller (Bahrain McLaren), Mitch Docker en Jonas Rutsch (EF Pro Cycling).

Maximaal kregen ze 4:30 bonus van het peloton, maar die voorsprong zakte snel op het eind, want de klassementsrenners wilden hun slag slaan op Willunga Hill. Helemaal goed werd er evenwel niet gerekend, want uiteindelijk zouden nog 11 renners bijna twee minuten overhouden aan de voet van de korte slotklim, 3,7 km.

In dat peloton hielden Porte en Impey elkaar nauwlettend in de gaten, al zou het snel duidelijk worden dat de Zuid-Afrikaan niet de benen had om Porte te volgen, want hij moest al snel de klimmers laten rijden bergop.

Vooraan viel Luke Rowe aan en spatte de kopgroep intussen verder uit elkaar. Het verschil tussen beide groepen slonk, op 1 km van het eind trok Porte, sinds 2014 ongeslagen op Willunga Hill, in de aanval. Hij raapte de laatste vluchters op en ging hen voorbij, behalve één man: Holmes. Die kraakte niet en schudde op 160 meter een laatste versnelling uit de benen die de kopman van Trek-Segafredo niet kon beantwoorden.

De zege voor Holmes dus, een nieuwe aanwinst van Lotto Soudal, goed voor zijn eerste profzege op 26-jarige leeftijd. Porte is eindwinnaar met 25 seconden overschot in de eindstand op Diego Ulissi, Simon Geschke finisht als derde in dezelfde tijd als Ulissi.

bron: Belga