Het nieuwe coronavirus verspreidt zich volgens een Britse studie relatief snel van mens tot mens. Experten van het gerenommeerde Imperial College London berekenden dat een – tot 18 januari – geïnfecteerde patiënt gemiddeld 2,6 andere mensen kan hebben aangestoken.

Om greep te kunnen krijgen op de uitbraak dienen er omvangrijke controlemaatregelen te komen, zeggen de wetenschappers. “Op dit ogenblik is het onduidelijk of de uitbraak in China in te dammen is”, luidt het in de studie.

bron: Belga