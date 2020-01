Staking VRT – Personeel bij de VRT legt het werk neer

Het personeel bij de openbare omroep VRT legt straks net na middernacht het werk neer voor een 24 urenstaking. De vakbonden en een deel van het personeel zijn niet te spreken over het ontslag van CEO Paul Lembrechts door de Vlaamse regering. Door de staking wordt de programmatie op televisie aangepast. Op de zenders Eén en Canvas krijgt de kijker maandag vooral herhalingen te zien, al blijft de vaste afspraak met ‘Thuis’ op Eén staan en zal ook ‘Het Journaal’ te zien zijn, zij het in ingekorte versie. Op jeugdzender Ketnet blijft de programmatie onveranderd, al zal het nieuwsprogramma ‘Karrewiet’ wel uitgebreid aandacht besteden aan de staking.

De werkonderbreking heeft ook een impact op de radio. Daar zullen korte nieuwsbulletins afgewisseld worden met muziek, al zullen de zenders wel elk een verschillend aanbod voorzien. Het online aanbod verandert nauwelijks.

Aan de ingang van het VRT-gebouw komt maandag een stakingspost. Fietsers en voetgangers zullen er ongehinderd mogen passeren, maar auto’s zullen worden tegengehouden.

Het ontslag van VRT-CEO Paul Lembrechts vorige week is de aanleiding van de staking. De Vlaamse regering nam die beslissing naar aanleiding van een etterend conflict aan de top van de openbare omroep, tussen Lembrechts en directeur Media en Productie Peter Claes. Lembrechts vroeg het ontslag van Claes, maar de raad van bestuur weigerde dat. Er werd een bemiddelaar aangesteld, maar ook dat bracht geen zoden aan de dijk.

Een deel van het VRT-personeel gaat maandag wel gewoon aan de slag. Zo lieten MNM-dj Tom De Cock en Eén-gezicht Annemie Struyf via sociale media weten dat ze zich niet herkennen in het verhaal van de bonden.

bron: Belga