RSC Anderlecht pleegt hold-up bij Cercle Brugge

RSC Anderlecht heeft vandaag bij hekkensluiter Cercle Brugge een 1-2 zege uit de brand gesleept op de 23e speeldag in de Jupiler Pro League. Het doelpunt van Kevin Hoggas (33.) leek de thuisploeg een welgekomen driepunter op te leveren, maar Francis Amuzu (87.) en Michel Vlap (90.+4) beslisten daar anders over. Paars-wit deed zo alsnog een goede zaak met het oog op Play-off I. Na een minuut stilte voor de vrijdagavond overleden Robbie Rensenbrink toonde Cercle Brugge de grootste drive, wat resulteerde in enkele kansen. Iets voorbij het halfuur kwam de Vereniging op voorsprong. Na een dribbel bediende Hazard Peeters, die teruglegde tot bij Hoggas. De Fransman trapte netjes binnen in de rechterbenedenhoek. Niet veel later dwong Dabila Anderlecht-doelman Van Crombrugge tot een knappe save.

Ook na de pauze zorgde Anderlecht nauwelijks voor dreiging, het mocht verschillende keren een kaars branden voor Van Crombrugge. Net toen een tweede Brugs doelpunt in de maak leek, lanceerde Chadli Amuzu. Die trapte de gelijkmaker tegen de netten. Diep in de blessuretijd kopte Vlap de 1-2 binnen op voorzet van Murillo, een koude douche voor de rode lantaarn.

In de stand klimt Anderlecht naar de negende plaats met 30 punten. Paars-wit telt vier punten minder dan de nummer zes Racing Genk. Cercle Brugge blijft laatste met 11 punten, dat zijn er zeven minder dan KV Oostende.

bron: Belga