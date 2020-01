Regenzone in aantocht

Een regenzone trekt vannacht over ons land, en ook de volgende dagen is er kans op regen en buien. Deze namiddag blijft het wel nog droog, met wolken en soms opklaringen, zo voorspelt het KMI. In de namiddag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt. Het blijft overwegend droog met slechts hier en daar kans op een buitje. Het is zachter dan de voorbije dagen met maxima van 3 graden in de Hoge Venen tot lokaal 10 graden. De zuidzuidwestenwind waait matig.

Deze avond en nacht wordt het zwaarbewolkt. Een regenzone trekt vanaf het westen door ons land. Op het einde van de nacht regent het nog in de streken nabij de Duitse en de Luxemburgse grens. Elders wordt het in de loop van de nacht eerder wisselvallig met enkele plaatselijke buien. De minima liggen tussen 3 en 7 graden. De wind is matig of hier en daar vrij krachtig uit zuidzuidwest.

Morgen verwacht het KMI veel wolkenvelden. Eerst is de kans op een bui vrij beperkt. In de loop van de dag beïnvloedt een regenzone de zuidoostelijke landshelft. Over het noordwestelijk deel van het land vallen er dan enkele buien. We halen maxima van 5 tot 9 graden bij een matige zuidzuidwestenwind.

Morgennacht wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met buien. Op het einde van de nacht krijgen de buien een winters karakter in de Hoge Ardennen. Aan zee is er in loop van de nacht kans op een donderslag en korrelhagel. De minima schommelen tussen 1 en 5 graden. De matige tot vrij krachtige zuidzuidwestenwind ruimt naar het zuidwesten. Het KMI verwacht rukwinden rond 50 km/u, maar in Hoog-België kunnen ze oplopen tot 60 km/u of meer.

Dinsdag wordt wisselvallig met soms buien en windstoten, met maxima tot 7 graden. Woensdag blijft het meestal droog in Laag- en Midden-België met soms opklaringen. Vanaf donderdag wordt opnieuw regen of buien en soms flink wat wind verwacht, met maxima rond 10 graden.

bron: Belga