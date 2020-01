PVDA dient klacht in tegen N-VA-Kamerlid Michael Freilich wegens laster en eerroof

PVDA dient een klacht in tegen Michael Freilich, federaal parlementslid voor N-VA, wegens laster en eerroof. Het Kamerlid beschuldigde de extreemlinkse partij in een interview met De Zondag van antisemitisme. “Klinkklare leugens”, zegt PVDA-woordvoerder Tom De Meester. In het bewuste interview heeft Freilich het over de jongerenafdeling van de PVDA, Comac. Hij beschuldigt de organisatie van antisemitisme, en maakt een vergelijking met de praktijken in nazi-Duitsland. “Ik lees op de website van Comac dat de banken en de media in joodse handen zijn en dat daar komaf mee gemaakt moet worden (..) Dat is een gemeenschap beschuldigen op basis van leugens. Dat is wat Hitler ook deed hé. Al wat fout liep, was de schuld van de joden.”

De PVDA reageert ontzet. “Klinkklare leugens”, zegt woordvoerder Tom De Meester. De partij dient een klacht in tegen Freilich, wegens laster en eerroof. “De PVDA is altijd een consequente tegenstander geweest van alle vormen van racisme, antisemitisme en discriminatie”, aldus De Meester. “Onze partij heeft haar wortels in de antifascistische traditie. Het communistische verzet heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog duizenden joden gered van vervolging en uitroeiing, terwijl de Vlaams-nationalisten collaboreerden met de nazi’s. Wij hebben van de N-VA geen lessen te leren.”

bron: Belga