President noemt hoofdaanklager een “corrupte politicus”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag in een tweet de hoofdaanklager in zijn impeachmentproces, Adam Schiff, in hoofdletters zonder meer een “corrupte politicus” genoemd. “Shifty Adam Schiff is een CORRUPTE POLITICUS, en waarschijnlijk een zeer zieke man. Hij heeft nog niet de prijs betaald, voor wat hij ons Land heeft aangedaan!”, zo luidt woordelijk de tekst.

De Democraat Adam Schiff is hoofd van de zeven aanklagers in het impeachment-proces tegen Trump. Hij maakt net als de andere zes deel uit van het door de Democraten gecontroleerde Huis van Afgevaardigden dat hem en de zes anderen heeft benoemd.

De Democraten willen de Republikeinse president afzetten wegens machtsmisbruik voor eigen politiek gewin en tegenwerking van het Congres.

bron: Belga