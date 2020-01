Nummer één van de wereld Barty staat bij de laatste acht

Ashleigh Barty (WTA 1) heeft vandaag op de Australian Open de kwartfinales bereikt. De Australische, het eerste reekshoofd, won in drie sets (6-3, 1-6 en 6-4) van de Amerikaanse Alison Riske (WTA 19). Barty evenaart met haar plek in de kwartfinales haar beste prestatie in Melbourne. Vorig jaar haalde ze ook de laatste acht, waarin ze verloor van Petra Kvitova. Voor Riske, het achttiende reekshoofd, was het de eerste keer dat ze de vierde ronde haalde.

Barty treft in de kwartfinales opnieuw Kvitova (WTA 8). De Tsjechische versloeg eerder zondag de Griekse Maria Sakkari (WTA 23) in drie sets (6-7 (4/7), 6-3 en 6-2).

Bron: Belga