Neuville pakt de leiding in de Monte Carlo

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) won vanochtend in de Rally van Monte Carlo twee klassementsritten waardoor hij, met nog twee ritten voor de boeg, de leiding overneemt van Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC). De Welshman volgt nu op 4 seconden. Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) volgt als derde op 11.2 seconden. Op de slotdag staan nog vier klassementsritten op het programma die elk twee keer gereden worden. De dag begon met de 18.41 rit van La Bollène-Vésubie – Peïra-Cava met daarin de beklimming én afdaling van de Col de Turini. Het parcours was sneeuwvrij met bovenop de top en in de afdaling nog wat sneeuwresten waardoor de rijders kozen voor een mix van soft en super soft banden. Thierry Neuville ontbond er al zijn duivels en reed de snelste tijd, zijn zevende tot dusver in deze Monte Carlo. De Belg was 5 seconden sneller dan Evans en 6.2 seconden sneller dan Ogier waardoor hij over de Fransman naar de tweede plaats sprong op 1.4 van de leiding. In WRC3 maakte Grégoire Munster (Skoda Fabia R5) een verkeerde bandenkeuze met een spin en tijdverlies tot gevolg, maar geen positiewissel.

Ook in de tweede rit stond er geen maat op Neuville die opnieuw de snelste tijd reed. De Oostkantonner was 5.4 seconden sneller dan Elfyn Evans. En toch was Neuville niet tevreden aan de finish. “Het was geen goede rit. Dit soort ritten met veel haarspeldbochten zijn niet gemaakt voor onze Hyundai die te lang is. Ik probeerde te pushen maar ben niet echt tevreden.” En toch had hij alle redenen om wél tevreden te zijn. Neuville was ook 6.5 seconden sneller dan Ogier waardoor hij de nieuwe leider werd.

De rijders krijgen na een korte pauze dezelfde twee ritten als vanochtend voorgeschoteld. De Monte Carlo eindigt vandaag kort na de middag. Met nog twee ritten te rijden ligt Neuville in zijn 111e WK-rally op koers voor een 13e WK-zege, een eerste in Monte Carlo.

Bron: Belga